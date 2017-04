Galerii: Pärnu Liblika lasteaia mini-SOS

SOS ehk "Sina Oskad Seda" üritusel osalesid lisaks Liblika kolmele vanemale rühmale ka sõbrad teistest lasteaedadest ja Rääma põhikooli 1. klass, kokku üle 150 mudilase.

Lastele oli külla kutsutud kuus koostööpartnerit, lisaks häirekeskusele veel kaitseliidu, maanteeameti, politsei, päästeameti ja Punase Risti esindajad.

Üritus algas Jänku-Jussi tuleohutusealase filmi ühise vaatamisega lasteaia saalis. Äkki jooksis laste juurde kaks kummalist poissi, Tuha-Juhanit, kes olid kuskilt leidnud tikutoosi ja soovisid seda nüüd lähemalt uurima hakata. Õpetajad manitsesid küll, et tikkudega mängimine on rangelt keelatud ning poisid lubasid seda mitte teha, kuid peale Juhanite lahkumist jõuti vaevalt film uuesti käima panna, kui ootamatult prahvatas tööle lasteaia tuletõrjesignalisatsioon. Siin ei tehtud enam nalja, olukord nõudis kiiret tegutsemist. Lapsed olid tublid ja käitusid õigesti, kui oma õpetajatega koos ruttu hoonest väljusid. Maja ees ootas neid häirekeskuse töötaja Edvi ja uuris tõsise näoga, kui palju oli igas rühmas inimesi ning ega keegi puudu pole.

Peatselt sai selgeks, et kadunud ongi kolm poissi eesotsas lastele juba tuttavate Tuha-Juhanitega. Õnneks toodi kolm "Juhanit" peagi elusate ja tervetena majast välja, kuid nad olid ära teeninud karmid manitsussõnad ja lisaks pidid koos lastega ette näitama, kuidas suitsu täis ruumidest kõige ohutumal viisil põgeneda. Juhanid lubasid, et edaspidi nad tuleohtlikke mänge ei mängi ja palusid luba koos lastega SOS päeval osaleda, et veelgi targemaks saada.

Järgnevalt said kõik rühmad endale õueala plaani, mille abil tuli ise üles leida seitsme kontrollpunkti asukohad ja need kõik ettenähtud järjekorras läbi käia. Nüüd läks hoovis sebimiseks: uuriti kaarte ja kiirustati kontrollpunktidesse. Seal olid meie tublid koostööpartnerid valmis seadnud palju põnevaid tegevusi.

Maanteeameti töötajad näitasid lastele võrdluseks erinevas korras jalgrattaid, selgitasid, mis ei tohiks ühel sõiduvalmis rattal kindlasti puududa ning õpetasid jalgratturi kiivri õiget kasutamist.

Politsei rääkis tänavaliiklusest ja Lõvi Leo õpetas vahva mängu.

Kaitseliit oli sisse seadnud väikese takistusriba, mis tuli läbida kiiver peas ning kuulivest seljas ja Punase Risti keskuses õpiti, kuidas viga saanud sõpra abistada ning kätest kandetooli moodustada.

Häirekeskuse töötoas korrati numbri 112 tundmist ja hädaabinumbrile helistamise nõudeid.

Meditsiinitudeng Annika käe all õppisid mudilased, kuidas kasutada haavasidet ja selle puudumisel ise käepäraste vahenditega verejooksu sulgeda.

Päästeamet aga rääkis veeohutusest ja päästevestidest. Töötubade vahetusest andis teadet vali pasunasignaal.

Vahva tarkusepäev lõppes koostööpartnerite tänamisega ja ühise kalasupi söömisega Liblika lasteaia hoovis.