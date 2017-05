Sauga ja Nurme vahel hakatakse teed freesima

Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Nurme-Sauga lõigul korraldavad tööde tsoonis liiklust reguleerijad. Ligikaudne ooteaeg on kümme minutit. Teelõigul on sõidukitele gabariidipiirang kolm meetrit.

Maanteeamet andis teada, et täna alustatakse Via Baltical Nurme ja Sauga vahelisel ligemale kolme kilomeetri pikkusel lõigul teekatte freesimist, mistõttu on seal liiklejatele ooteajad ning kehtestatud on gabaariidi- ja kiiruspiirang.