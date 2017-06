Pärnu neiu luuleridadest sündis laulupeoteos

Mille poolest (peale suuruse ja keskmise vanuse) erineb noortepidu teie meelest üldlaulupeost?

Olen neist vaid ühega kokku puutunud, seega oskan vaid oletada. Kuna keskmine vanus on noorte laulupeo puhul märksa madalam, on see justkui nende tähelepanu keskpunkti panek ja annab lisapõhjuse enne üldlaulupidu veel elevust tunda ja esinemiskogemust saada. Aastate pärast on ju needsamad lapsed, kes praegu mudilaskoori koosseisus üles astuvad, üldlaulupeo vanimad osalejad, kes oma eeskuju ja pühendumisega laulupeotraditsiooni edasi viivad.

Miks on selle laulu loomine teile oluline?

Sellest luuletusest on nime saanud minu luulekogumik "Ajades taga üht vaikust". Selle laulu loomine on näidanud minule koorilaulu loomise varjupoolt ja andnud võimaluse panustada enda loominguga millessegi, millest seni unistada ei osanud. Noorele inimesele on see üsna suur sündmus ja tunnustus. Mul on hea meel, et see laul ja selle sõnum saavad võimaluse nii paljude inimeste kõrvu jõuda.

Kas oskate aimata või kujutleda, mida tänapäeva noor tunneb, millest unistab, mille pärast ja kuidas südant valutab?

Nii palju, kui on noori, on erinevaid tundeid. Üldjoontes noorte ja täiskasvanute tunded kattuvad: rõõmud, hirmud ja unistused. Täiskasvanud on oma tundeid rohkem kontrollima õppinud ja elukogemusega hakanud kiiremalt tunnete vahel valiku tegema, kuid tundub, et noored julgevad rohkem unistada.

Tundsin aastaid, et ma ei saa oma ideid ja mõtteid kooli kõrvalt ellu viia. Tundsin, et tahan saada kogemusi valdkondades, mis mind tulevikus aidata võivad. Olen viimastel aastatel veetnud väga palju aega nende noortega, kes enda aega vabatahtlikule tööle ja Eesti ühiskonna arendamisse on pühendanud. Tänu sellele oskan näha veidi laiemat pilti. Näen, et paljud noored tunnevad, et nende võimuses ei ole midagi muuta või kuskile kooli kõrvalt edasi areneda, kuid sellele vastukaaluks leidub suur hulk neid, kes on endale mõnes noorteorganisatsioonis palju mõttekaaslasi leidnud ja üritavad neid võimalusi ülejäänud noorteni viia. Paljud noored kardavad kõrvalseisjate arvamust, see piirab nende käitumist ja soovide täitumist. Esimesed sammud millegi saavuamiseks on ikka rasked ja hirm läbi kukkuda peitub meis kõigis, isegi kui me seda ei tunnista. Samuti pakub tänapäevamaailm nii palju võimalusi, et vahel tuntakse, kuidas valikurohkuses ei pruugi jõuda sinna, kuhu tahaks, või korraga kõike ei jõua.

Kas noorus on hukas?

Kindlasti mitte. Noorte prioriteedid erinevad ja tänapäevaühiskond pakub palju võimalusi vanemate tallatud rajalt kõrvale astuda. Varem või hiljem leitakse tee, mis viib edasi. See, et meie põlvkonna eluviis erineb eelkäijate omast, ei tähenda, et noori hukka mõista saaks. Eks ikka leidu eri huvide ja harjumustega noori. Kui üheskoos tegutsedes on võimalik laiskus seljataha jätta, ümbritseva parandamiseks motivatsiooni tekitada, on kõik korras. Seda sajad Eesti aktiivsed noored praegu üritavadki. Meie muutume ühes ühiskonnaga ja seda vältida ei saa. Tuleb õppida prioriteete seadma ja kiusatustest eemale hoida.

Palun lõpetage lause, mis algab sõnadega: "Mina jään ..."

... lootma, et kõik noored leiavad selle, mis neil silmad säravana hoiab, neid motiveerib ja pingutama paneb.