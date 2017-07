Rääma on Pärnu suurim linnaosa. Seal elab üle 30 protsendi pärnakatest ja territooriumi poolest hõlmab ta ülejäänud linnaosadest enam maad. Rääma elanikkonna moodustab kirev seltskond. Ometi kurdetakse, et kogukonnavaim seal puudub. Nooruse maja direktor Uudo Laane on asja käsile võtnud ja juba ülehomme paistab, mismoodi see tal välja kukub.