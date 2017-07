Paikuse noortevolikogu kohtus Korobeinikuga

Peale selle võtsid kohtumisest osa Paikuse spordi-, kultuuri- ja noorsootöö komisjoni liikmed Anu Tammearu-Mežule ja Marika Valter. Arutati Paikuse ja selle lähivaldade ning Pärnu noortevolikogu tuleviku üle.

"Nagu me teame, liitub Paikuse peagi Pärnuga. Kohtumisel arutasime, kuidas tagada, et kõikide ühinevate valdade noorte hääled kõlaksid tulevikuski. Kui praegu ei pruugi Pärnu noortevolikogu arvestada näiteks Tõstamaa noortega, on see nüüd väga vajalik," ütles Valter. Ta leidis, et valdadesse võiksid jääda alles kohalikud noortekogud, kust paar liiget esindaksid oma koduvalla huve Suur-Pärnu noortekogus.

Teine küsimus on noortekeskuste valimissüsteemis. "Noorte volikogude valimissüsteemid erinevad praegu. Näiteks Paikusel valitakse inimesi noortekogusse kaheks aastaks, Pärnus aga saab tegus noor liituda avalduse alusel," märkis Valter.

Valteri kinnitusel uurisid Paikuse noored Korobeinikult, kui tegusad on Pärnu noored ja kuidas tagada noorte suurem osalus. "Paikuse noored osalevad valla komisjonide töös, kuid volikogu istungitel ei ole nii palju päevakorrapunkte, kus saaks kaasa rääkida. Korobeiniku sõnul oli Pärnus sel aastal neid päevakorrapunkte, kus noored kaasa rääkisid, neli-viis," täpsustas ta. Valter kinnitas, et probleem pole selles, et vald ei kaasa noori, vaid pigem selles, kuidas leida noortele huvipakkuvaid teemasid.