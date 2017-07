Otsustatud: rongiliiklus Tallinna ja Pärnu vahel peatatakse

Valitsus tutvus tänasel väljasõiduistungil Eesti avaliku raudteetaristu hetkeolukorraga ja leppis kokku raudtee arengusuundades.

Ühe olulisema punktina otsutatati tänasel valitsuse istungil Lelle-Pärnu raudteelõigul avalike vedude tellimise lõpetamise alates 2019. aastast, mil raudteelõigu tehniline ressurss ammendub.

Pärnu abilinnapea: see on kindlasti löök

Pärnu abilinnapea Meelis Kukk arvas, et see on kindlasti löök, kuna nii jääb Pärnu-Lelle liin vähemalt kuueks aastaks raudteeühenduseta.

“See on ikka pikk aeg. Väga halb uudis,” ütles Kukk kokkuvõtvalt.

“Pärast infrastruktuuri rahade jaotuse selgumist oli seda boleemikat ikka omajagu,” tunnistas ta.

“Mina sain aru, et üks variant oli see, et riik sõlmib Edelaraudteega pika lepingu ja aitab ise raudtee renoveerida. Jusiis on seda asja vahepeal arutatud… Ei oskagi öelda, millega see otsus täpselt seotud on.”

Kukk märkis, et ise pole ta Pärnu-Lelle rongi kasutanud, kuid küll on seda teinud tema lapsed.

“Tean, et täituvus on olnud nii ja naa, kuid kasutajaid ikkagi on,” teadis ta.

Kukk selgitas, et linnavalitsus peab mõistagi teemat veel arutama et ühtne seisukoht võtta.

“Kuna see on riiklik küsimus, siis jääb omavalitsusel üle vaid survestada, mida me mingil määral kindlasti teemegi,” ütles ta.

Välismaal viibiv Pärnu linnapea Romek Kosenkranius vastas sõnumiga, et valitsuse otsuse valguses muutus Rail Balticu projektiga jätkamine vaid olulisemaks.

Lelleni hakkab viima buss

Valitsus põhjendab otsust sellega, et Lelle-Pärnu raudteelõigu tehniline seisukord ei võimalda selle kasutamist reisirongiliikluseks alates 2019. aastast, kuna kiiruste hoidmine üle 60 km/h eeldaks investeeringuid mahus ligi 17 miljonit eurot, mis samas ei oleks Rail Balticu valmimist arvestades mõistlik otsus.

Kolme Balti riiki Euroopaga ühendava kiirraudtee valmimisajaks on plaanitud 2025, rongiliiklus sellel peaks algama alates 2026. aastast.

Reisijatevedu Lelle ja Pärnu vahel korraldatakse 2019. aastaks ümber bussiliinidega, samas säilib rongiühendus Lellest nii Tallinna kui Viljandi suunal. Samuti jääb toimima Lelle raudteejaam.

«Juba täna on Pärnumaal väga hästi toimivad maakonnasisesed bussiliinid, nii saab näiteks Tootsi raudteejaamast kaheksa korda päevas bussiga Pärnusse, rongiga aga vaid kaks korda. Lelle-Pärnu liini sulgemine 2019. aastal peab tooma kaasa ümberkorraldused kohalikus ühistranspordi korralduses, kuid olen veendunud, et allesjäänud ajaga on seda võimalik ellu viia,» rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Ta lisas, et Rail Balticu valmides saab Pärnu endale väga hea raudteeühenduse nii Tallinna kui Riiaga, seepärast soovisid ka kohalike omavalitsuste esindajad Lelle-Pärnu raudteelõigu remondiks kuluva raha suunata hoopis lennujaama taastamisse.

«Kevadel otsustas valitsus võtta laenu ja suunata täiendavalt 135 miljonit eurot olulisematesse taristuinvesteeringutesse, seal hulgas 40 miljonit raudteedesse. Eesmärgiks on tõsta Tallinn-Tartu raudtee ja Tallinn-Narva raudtee kiirus 135 kilomeetrile tunnis ning rajada Haapsalu raudtee esimene etapp ehk Riisipere-Turba raudtee,» meenutas Simson.