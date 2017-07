Väikesaarte programmi toetusega paraneb Kihnus ja Manijas päästevõime

Väikesaarte programmist toetatakse Manija tuletõrje veevõtukoha rajamist, Manija saarekeskuse tee ja hõljukiplatsi rekonstrueerimist, Manija päästekomando esimese tööaasta toetamist, Kihnus Lemsi külas kanalisatsiooni ja veevarustuse ning päästedepoo vee peatorustiku ehitamist.

Väikesaari toetatakse kokku 638 000 euroga. Sealsetele elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti parandavaid projekte valiti sel aastal välja 16.

"Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte kogukondadele esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Soovime, et inimestel oleks väikesaartel hea elada. Seetõttu toetame eri projekte, alustades transpordi ja päästevõimekuse parandamisega, lõpetades hoonete renoveerimisega," ütles Aab. "Väikesaarte programmi rakendatakse juba seitsmendat aastat ja sel aastal oli see eriti populaarne. Kokku taotleti raha kaks korda rohkem, kui programm ette näeb, ehk 1,3 miljoni euro ulatuses."

Kinnitatud projektide hulgas on Piirissaarele hõljuki soetamine, Aegnale päästeseadmete soetamine, Vilsandi saare Vikati sadama arendus, Piirissaare kaupluse renoveerimine, Ruhnu koolile uue mööbli soetamine, Abruka saarele kütusetankla rajamine ja Vormsi merepääste võimekuse tõstmine.

Programmis mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri- ja saarevahelist transpordiühendust, sealhulgas ühendust saarekeskuse ja sadama vahel, hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alg- ja põhiharidusele, päästeteenuseid, sideteenuseid ning eluruumide arendamist, et tagada kohaliku omavalitsuse avalikku teenust osutavale ametnikule või töötajale eluruum.

Väikesaarte programmi kuuluvad Naissaar, Prangli, Aegna, Osmussaar, Vormsi, Kihnu, Manija, Kesselaid, Vilsandi, Ruhnu, Abruka ja Piirissaar.

Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja ettevõtjad.