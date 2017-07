Statistikaameti pikaajaline prognoos Pärnumaa kohta, mis valmis läinud aasta kevadel, ütleb, et 2030. aastaks Pärnu maakonna elanike arv stabiliseerub, kuid vananeb, ja sellega on vaja kohaneda. Sestap ei ole äsjastes elanikkonna andmetes eriti midagi uut – need vaid kinnitavad, et elu liigub ennustatu poole. Maakonnas on ligikaudu 300 inimest vähem, kuid Pärnu on negatiivsest iibest hoolimata suutnud siia uusi elanikke meelitada.