Männituka farmi peremees ütles paar päeva tagasi, et millal see linnainimene siis muul ajal lüpsilauta saab, kui mitte avatud talude päeval. Homme räägib uhkusega endast nii Pärnu piirist veerandtunnise autosõidu kaugusele jääv põlvkondi ühendav Männituka kui ka veel 37 põllumajandusettevõtet ja talu kogu Pärnumaal. Seitse korda rohkem on neid kõikjal kodumaal.