Olen tähele pannud, et jahimeeste hulgas on üksikuid, kes jahiretkele minnes saadavad korda huligaanseid tegusid. Nii näiteks lasti mõni aeg tagasi maha “Kommunismi Lipu” kalurikolhoosi hanekarjast kolm hane. Laskja tabati teolt ning ta oli sunnitud oma “jahisaagi” maha jätma. Korduvalt on juhtunud, et kolhoosi heinakuhjadest võetakse tuletegemiseks heinu.