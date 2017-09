GoBus pikendas Pärnu bussiliini Tallinna lennujaamani

Viis korda päevas ehk kõikide GoBusi Tallinna–Pärnu liinide algus- ja lõpp-peatus on Tallinna lennujaamas. Tallinna ja Pärnu bussijaamast väljumiste ajad ei muutu. GoBusi arendusjuhi Kaur Sarve selgituse järgi tingis muudatuse soov ühendada Tallinna tähtsamad transpordisõlmed ja pakkuda inimestele võimalust saada lennujaama kaugbussiga.

"Otsustasime GoBusis luua nüüdisaegse transporditeenuse, millega inimene saab mugavalt oma kodulinnast reisida suurematesse transpordisõlmedesse: lennu-, bussi- ja raudteejaama," selgitas Sarv. "Soovime Pärnumaa elanikke igati hästi teenindada ja selleks lisasimegi liinile mõlemal suunal lisapeatuse."

Sarve teatel hakkasid nende firma bussid lennujaamas peatuma juba septembri alguses ja nüüdseks on selge, et inimesed on uuenduse hästi vastu võtnud. "Näeme, et peaaegu igas bussis on reisijaid, kes soovivad lennujaama minna," märkis ta. "Viimati sõitis Pärnust isegi üks suurem turismigrupp otse lennujaama."