Eesti seadused on head ja inimlikud. Need seadused ei keela varasema kriminaalkaristuse puhul valimistel kandideerida. Ainus piirang on, kui inimene peaks just valimiste ajal vangis istuma. Tõsi, siiani pole ühestki sellisest rahvaesindajaks soovijast kuulda olnud. Pealegi on valimiste protsess sealmaal, et kandidatuuri enam tagasi võtta ei saa.