Matsalu filmifestivali võitis "Kärnkonnalugu"

Festivali kodulehe andmeil on see tragikoomiliste sugemetega film sellest, mis juhtub siis, kui Skandinaaviasse Austefjordi konnaparadiisi ehitatakse uus maantee.

"Suur sõidutee lõikab läbi konnade rännutee kudeveekogusse. Kahepaikseid ootab tee ületamisel autorataste hukutav kadalipp. Kohalike konnakaitsjate protestide ja meedia tähelepanu tõttu ehitatakse konnadele suure hurraaga tunneleid, kuid konnad ei taha neid kalleid rajatisi miskipärast kasutama hakata. Ootamatult rahva teadvusse jõudnud konnadest saavad peagi meediastaarid, keda lähemalt ja kaugemalt kaema tullakse," seisab võidufilmi tutvustuses.

Ühe korra üritusest rahvusvaheliseks sündmuseks kasvanud Matsalu loodusfilmide festival tõi Lihulasse filmitegijaid Hiinast, Saksamaalt, Mehhikost ja mujaltki. Festivali direktori Silvia Lotmani andmeil ei olegi Põhja- ega Baltimaades teist nii suurt iga-aastast loodusfilmide festivali.

Kolmapäevast tänaseni sai Matsalu festivalil vaadata maailma paremikku kuuluvaid vastseid loodusfilme. Saadetud 700 linateosest valiti välja sadakond. Rahvusvaheline žürii tegi omakorda nende hulgast valiku. Nii selgusid aasta parim loodusfilm, operaator ja režissöör. Filmid võistlesid kahes kategoorias: "Loodus" ja "Inimene ja loodus".

Loodusfilmideks liigituvad festivali direktori sõnutsi peamiselt klassikalised loodusfilmid, mida inimesed on harjunud vaatama ETVst, BBCst või National Geographicust. "Klassikaline loodusfilm räägib mõnest loomast, taimest või loodusnähtusest," selgitas Lotman.

Kategoorias "Inimene ja loodus" näeb enamasti keskkonnaprobleemidest kõnelevaid filme. "On selliseid filme, mis on rohkem antropoloogilised ja jutustavad mõnest põlisrahvast ja nende kooselust loodusega, aga ka selliseid, mis kõnelevad kliima soojenemisest või ookeani liikide probleemidest. Need on inimese ja looduse kas siis positiivsed või negatiivsed lood," tutvustas Lotman.



Matsalu loodusfilmide festivali kodulehel saab tutvuda ülejäänud auhinnaliste filmidega. Samuti on võimalik vaadata festivali pildigaleriid.