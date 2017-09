Siim Suursild: Loeb ikka iga kandidaadi poolt antud hääl

Minultki küsiti Pärnu 2. valimisringkonna valimisdebatil osalemisel ankeeti täites, mitu häält loodan valimistel saada. Vastasin samuti esimese hooga arvväärtusega ja hiljem kahetsesin. Ei, ma ei eksinud arvu suuruse kirjutamisel, vaid neelasin ankeedi koostajate konksu alla ja asusin markeerima oma positsiooni valimistel. Nimelt on kohalikud valimised, millel kandidaadina osalen, mulle juba kuuendad.

Vaid iga üksikisiku panus tagab summeeritult hea valimistulemuse.

Seetõttu julgen väita, et valimistulemus sõltub siiski eelkõige kõigi meeskonnaliikmete panusest, mitte ühe kandidaadi soolotulemusest. Vaid iga üksikisiku panus tagab summeeritult hea valimistulemuse. Mida rohkem on inimesi, kes meeskonna ühele või teisele liikmele usaldavad valimistel oma esindusõiguse ehk hääle, seda tugevam on valimisnimekirja üldine kandepind ja võimekus hiljem neid hääleandjaid volikogus esindada.

Audru vallas ei ole kohalikel valimistel olnud läbi valla 25aastase ajaloo selliseid superstaare, kes teevad valimistel mäekõrguselt teisi ületava tulemuse. Meie nimekirjades on kandideerinud inimesed, kes on oma alal või piirkonnas tublid tegijad. Tehes pidevalt meeskonnatööd, on vallaelanikud meid siiani toetanud. Seekordki on meie eesmärk teha tubli tulemus laienenud vallapiirides ja seda just nimekirjas esindatud tugeva meeskonna toel.

Ja kui heita pilk Pärnu linna 2013 aasta valimistulemustele, tuleb tõdeda, et paar viimast aastat on linnapea olnud mees, kes eelmistel valimistel sai vaid 88 linnaelaniku toetuse. Nüüdseks on ta olnud üle kahe aasta Pärnu meer ja vaatamata oma suhteliselt tagasihoidlikule valimistulemusele linnajuhtimisega hästi hakkama saanud.

Seega, kuigi liidri kogutud hääled on tähtsad, ei maksaks neid ületähtsustada. Lõpptulemuse teeb ikka meeskond, kus iga liikme panus on äärmiselt tähtis.