Kohalike valimisteni on jäänud veidi üle paari nädala. Ent juba praegu võin öelda, et valimiskampaania poolest on see taasiseseisvumisaja kõige uimasem. Ei mingit särtsu. Üks põhjusi peitub ilmselt erakondade piiratud rahalistes võimalustes. Teine põhjus on ehk mingi üldine inertsus.