Pole liialdus öelda, et järgmine nädal keskendub ettevõtlikkusele. Mis see on, kes on ettevõtlik pärnakas, kuidas ettevõtlikkus kooli viia – need on vaid osa teemasid, mida ettevõtlusnädalal käsitletakse. Ettevõtlikkust ja omaalgatust lubavad soosida Pärnumaa valijate häälte pärast konkureerivad erakonnad. “Ettevõtlikkus” kipub valimisprogrammides kujunema moesõnaks, peaasi, et sisu ei jääks tagaplaanile.