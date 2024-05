Motoparaad toob kaasa ümberkorraldusi liikluses

Pidulik hooaja avamine algab Pärnus Supeluse tänaval kell 11. Ürituse peakorraldaja Alo-Martin Mathieseni sõnul on see traditsiooniline sündmus eestlaste, lätlaste ja soomlaste jaoks, kellele tähendab see kindlat avapauku kaherattalise või kolmerattalise seiklusteks.

Supeluse tänavale ehitatakse üles uhke festivali ala, kus näitavad oma uusimaid mootorrattaid ja varustust erinevad tootjad, motopoed ja maaletoojad. Mathieseni sõnul on kõigi osalejate ja külastajate jaoks üritusel kohal motoklubi Wildcards MC liikmed, et pakkuda huvilistele kasulikku infot.

Samuti on kohal tuhanded mootorratturid igast ilmanurgast, kelle erinevaid rattaid saab vaadata piki Supeluse tänavat, mis on motoparaadi kogunemiskoridori tarbeks kinni pandud. Kell16 võtab sõna klubi esindaja, mille järel esineb Alika. Kell 17.15 algab Eesti suurim mootorrataste paraad läbi Pärnu linna. Paraad kulgeb läbi kevadise Pärnu, et tuletada ennekõike meelde, et kaherattalised on uuesti liikluses.