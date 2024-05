Video Väikelastega peret kimbutab kodulinde nilliv metskass

Enamasti kutsutakse päästjad appi, kui loom on abitus seisundis, Tali ootamatu külaline oli aga pealtnäha täiesti terve, koheva kasukaga noorloom. Kilingi-Nõmme päästekomando meeskonnavanem Priit Karon on päästjana töötanud üle 20 aasta, kuid nii julget metskassi nägi esimest korda. “Seisime seal ümber, tema käis rahulikult ringi. No päris katsuda ei lasknud,” meenutas Karon, kelle teada on sama ilvest sealkandis nähtud juba mitu päeva. “Eks ta näe, et toit on käpaulatuses.”