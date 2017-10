Paikuse hariduskonverentsil võetakse jutuks õppimine muutuvas maailmas

Paikuse abivallavanema Helve Reisenbuki sõnutsi on konverents eelkõige mõeldud oma valla haridusasutuste töötajatele, aga ka sõpruskoolidele ja vallaelanikele silmaringi avardamiseks.

"Koolituskulud on ju asutustel hästi piiratud ja kuna ainuüksi valla haridusasutuste personalis on juba ligemale 100 inimest, oleks tore, kui meie inimesed kuulevad ühtedest allikatest ja me räägime pärast omavahel samadel alustel neist teemadest, mis on parasjagu aktuaalsed," selgitas Reisenbuk. "Siis on meil lihtsam ühte sammu käia. Tahaksime näoga tuleviku poole olla, mitte järel sörkida."

Tänavusel hariduskonverentsil on teemaks muutuv ja uuenev õpikäsitlus.

Tartu ülikooli halduskorralduse dotsent Hasso Kukemelt mõtiskleb selle üle, kas hea kool on kõigile hea kool. Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži ülddidaktika lektori kõne teema on "Teel tuleviku kooli". Psühholoog Greete Arro selgitab, kuidas võiks õppimisest mõelda. Teoloogiadoktor Ringo Ringvee annab konverentsile laiemat mõõdet, arutledes selle üle, kuidas õppida toime tulema muutuvas kultuuriruumis, kui järjest lähemale jõuavad meile võõrad usundid ja kombed.

Konverents toimub kolmapäeval Estonia kontverentsikeskuses ja on eelregistreerimisega.