Lottemaal vändatud telesari jõuab vaatajate ette

Nimelt näeb täna õhtust alates teisipäeviti ja kordusena pühapäeviti rahvusringhäälingu kanalil ETV2 Pärnu külje all Lottemaal vändatud kuueosalist koguperesarja "Lotte lood", kus Seeman mängib jänes Adalberti.

Pärnu näitlejatest teeb telelavastuses kaasa Carita Vaikjärvgi.

"Mulle Adalbert tegelasena hirmsasti meeldib ja olen väga tänulik, et mulle sattus midagi nii vahvat korraks," lisas Seeman oma rolli kohta.

Näitleja möönis, et ei ole ise veel ühtegi osa näinud ja on väga põnevil, mis sellest kõigest välja tuli. Võtete ajal sattus ta Lottemaale esimest korda.

"Ma loodan, et see täidab mingisuguse tühimiku lastesaadetes. Mulle meeldib selle seriaali kaameratöö ja pildikäekiri," arutles Seeman. "Lottemaa keskkond toetas kogu telelavastust vägagi - see andis võimalused igasugusteks droonivõteteks, mis rikastab pilti päris kõvasti. Kõik eeldused õnnestumiseks võiks olla päris suured."

Lottet mängib NO99 näitleja Helena Pruuli, kelles ETV lastesaadete vanemtoimetaja Margus Saare sõnutsi on 200 protsenti koeratüdrukut.

Sarja lavastas Ain Mäeots ja režissöör on Elo Selirand, operaator Ergo Treier. Stsenaariumi kirjutasid sarjale Andrus Kivirähk, Janno Põldma ja Heiki Ernits luues taas maailma, kus särab päike ja sõbralik ja leidlik meel võidavad paha tuju ja arusaamatused.

Leiutajatekülas toimetab Lotte koos üsna inimnäolise külarahvaga, kel igaühel oma oskused, veidrused ja voorused.