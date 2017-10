Jõulumäe tervisespordikeskus ja Pärnu spordihall pälvisid olümpiakomitee tunnustuse

Pärnumaalt jõudsid äramärgitute sekka SA Jõulumäe Tervisespordikeskus ja Pärnu spordihall. Tunnustuse pälvinud keskused valis EOK välja maakondlike spordiliitude ettepanekute alusel.

Esiletõstetud saavad nüüd oma hoone fassaadile üles panna tunnustusplaadi "Eesti Olümpiakomitee tunnustatud spordikeskus". EOK tunnustussilti saab kasutada kümme aastat.

EOK täitevkomitee liikme ja sporditaristu komisjoni esimehe Riho Terrase sõnade kohaselt annavad piirkondlikud spordikeskused suure panuse eestimaalaste liikumisharjumuste kujundamisse.

"Eestis on palju spordikeskusi, kus iga päev tehakse pühendunult tööd selle nimel, et inimesed saaksid mugavates ja turvalistes tingimustes mitmekülgselt liikuda ja sporti teha. Nii areneb liikumisharrastus ja sirguvad tippsportlased. EOK tunnustusplaadiga anname teada, et oleme piirkondlike spordikeskuste tööd märganud ja väärtustame nende panust sportlikuma, tugevama ja tervema Eesti eest," lausus Terras.