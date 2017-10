Jazzklubis esineb vaimukas laulja ja luuletaja Jaan Pehk

Endla Jazzklubi eestvedaja Ülle Otsa sõnade kohaselt esitab vaimuka laululoojana tuntud Jaan Pehk nii enda kui teiste muusikute lugusid sedapuhku džässivõtmes. Laulude kõrvale loeb ta oma luulet.

Daniel on tegutsenud kitarristi ja arranžeerijana eripalgelistes koosseisudes ja välja andnud sooloplaadi "Kreeka Tuli" (2014). Noorema põlvkonna trummar Tafenau on lõpetanud löökriistaeriala Toomas Rulli käe all.

Daniel ja Tafenau on varem üles astunud duona, esitades peamiselt Danieli loomingut.

Kõik kolm muusikut on õppinud Georg Otsa nimelises muusikakoolis.