Kihnu postipunkt on suletud jaanuari teise täistöönädalani, sest postipunkti töötaja ehk vallavalitsuse assistent Agnes Maasing on puhkusel. Seega on vallavanem Ingvar Saarel 19. detsembrist 8. jaanuarini postivabad päevad, sest alates 9. veebruarist 2016 kadus Eesti Posti postkontor Liivi lahe suurimalt saareltki.