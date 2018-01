Elamutesse tunginud vargad himustasid üksnes raha

Lääne prefektuuri pressiesindaja teatel tungisid laupäeval, 6. jaanuaril vargad Toris Metsa tänaval lukustamata eramusse ja võtsid kaasa 300 eurot.

Samal päeval leidis samalaadne intsident aset Paikuse alevis Linnu teel, kus kurjategijad murdsid eramusse puruks löödud akna kaudu. Varaste saagiks langes 50 eurot.

Facebooki grupis "Tori – julgus muutuda" kirjeldas varaste ohvriks langenud kodu omanik juhtunut nii: "Meie koju murti eile sisse (hoolimata sellest, et õu on valgustatud, sõiduautod seisid maja ees ja koer oli toas). Sisenetud on tagaukse kaudu, majas oli kõik laiali loobitud ja kadunud on sularaha. See oli ka ainuke asi, mida oli otsitud."