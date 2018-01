Uudse lähenemisega Lihula töömalev pretendeerib auhinnale

Maleva "Piiridest välja" idee on kombineerida ühelt poolt malevale omaseid kergemaid, noortele sobivaid töid, samal ajal anda neile võimalus näha ja kuulda, mis toimub piirkonna suuremates firmades ja ekspordiettevõtetes ning tutvuda nende juhtidega. See on oluline selleks, et noored õpiksid ja saaksid kogemusi, teadmisi ning ettevõtjatega kaasa mõelda.