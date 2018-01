Omavalitsuste uute siltide hindade vahe kujuneb mõnekümnekordseks

Saarde abivallavanem Martti Rooden rääkis, et Saarde valla kolm silti telliti juba möödunud aasta novembris. "Üks paigaldati Valga–Uulu maanteele 120. ja 121. kilomeetri vahele Surju valla sildi asemele," lausus abiallavanem.

Kaks teist silti lähevad Roodeni sõnutsi Surju–Seljametsa ja Tõitoja–Häädemeeste teele kevadel, kui täpne asukoht määratud ja maanteeametiga kooskõlastatud. "Maakonnapiirile jäid vanad sildid," täpsustas abivallavanem. Siltide eest peab vald välja käima 150 eurot, juurde tuleb tasuda käibemaks, torude maksumus ja paigaldustasu.

Põhja-Pärnumaa teedespetsialist Enn Raadik märkis, et uute viitade paigaldamisega läheb veel aega. Raadik ütles, et praegu on küll paika pandud siltide asukoht, kuid tuleb teha riigihange viitade tellimiseks. Peale selle on vaja vanad viidad eemaldada ja hiljem uued lisada. "Kindlasti ei jõua uued viidad teedele lähinädalatel, kuna riigihanke protseduurid võtavad oma aja, tööde tegemine ka," tõdes spetsialist. "Tööde hind selgub hanke käigus, praeguste teadmiste puhul võib eeldada, et maksumus on kuni 30 000 eurot."

Raadik täpsustas, et hinna sisse on arvestatud kõik: nii siltide valmistamine, vanade eemaldamine kui ka uute viitade paigaldamine. Teedespetsialist märkis, et hinna kujunemisel mängivad olulist rolli siltide hulk ja valla nime pikkus.

Pärnu linnavalitsuse liikluse spetsialisti Toomas Tammela jutu järgi valmivad linna piiridele kavandatud 17 silti peagi. "Märgid planeeritakse üles saada hiljemalt jaanuari jooksul," lausus Tammela ja lisas, et ühe sildi hinnaks kujuneb ligikaudu 500 eurot. Kokku arvutatuna teeb see siltide hinnaks umbes 8500 eurot.

Tori vallavanem Lauri Luur ütles, et Tori vallas ei ole silte veel välja vahetatud. Seda, millal seda seal tehakse, veel teada ei ole. Küll on aga teada, et piiritähistele soovitakse lisada valla vapp. Seda aga, milline valla vapp välja näeb, volikogu veel kehtestanud ei ole.

Tori vanad viidad soovitakse jätta kohalikku muuseumi ja anda maanteemuuseumilegi.

Häädemeeste vallavanem Karel Tölp sõnas, et nende vallas on sildid juba paigaldatud. "Kulu peaks koos vahetamisega tulema alla 1000 euro," täpsustas ta.

Lääneranna vallalgi on sildid juba paigas. Need pandi üles möödunud reedel. Valla avalike suhete spetsialist Kristina Kukk ütles, et reedel paigaldati kümmekond silti ja nende maksumus oli paar tuhat eurot. Kukk lisas, et täpsem summa osatakse öelda siis, kui hanke korras parima pakkumise teinud ettevõte vallale arve esitab.