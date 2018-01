Pärnumaa korteriühistu võitis päästeametilt tulekustutid

Kampaania üks suuremaid ettevõtmisi oli Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Kristi Kaisi sõnutsi suitsuandurikampaania, kus päästeamet kutsus elanikke üles veenduma, et nende maja igas korteris oleks töökorras suitsuandur. "Selleks pidid kortermajade elanikud valima enda seast kampaaniajuhi, kes külastab kõiki kortereid ja veendub, et suitsuandur on olemas ja töötab. Kui kõik korterid olid allkirjaga kinnitanud suitsuanduri olemasolu, sai ühistu registreeruda auhinnamängule. 100 kiiremale korteriühistule oli auhind tulekustuti kapi ja infotahvliga," vahendas Kais.

"Kortermajas tulekahju puhkemine ei puuduta vaid üht inimest või tema peret. Iga inimene kortermajas peaks olema huvitatud sellest, et tema elukeskkond oleks ohutu," pani Kais südamele. Tuleohutus nagu makstud kommunaalkuludki peaks olema kõigi majaelanike mure. "Erisus nende kahe vahel on ainult see, et maksmata kommunaalkulud ei tapa, tulekahju aga küll."