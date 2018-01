Kuulutati välja hange Rail Balticu lähedale jäävate metsiste elupaikade kaitsmise korraldamiseks

Kuna Rail Baltic hakkab kulgema Pärnumaal metsiste elupaikade lähedal ning läbib Tolkuse looduskaitseala ja Vanemurru soo vahelist piirkonda, kus 2014. aasta kevadel leiti metsiste mänguala ehk paljunemispaik, on tehnilise järelevalve ameti sõnutsi oluline analüüsida raudteekoridoriga piirnevate metsise elupaikade ja asurkonna seisundit. Vajaduse korral võtta ette lisatööd liigi olukorra säilitamiseks ja parandamiseks

Metsis on Eestis II kaitsekategooria alune liik, kelle soodsa seisundi tagamiseks on moodustatud ulatuslik püsielupaikade ja kaitsealade võrgustik. Hoolimata suuremahulistest piirangutest ei saa lugeda asurkonna seisundit siiski heaks. Selle põhjusi on palju alates elupaikades aastakümneid tagasi tehtud kuivendustöödest, kisklussurvest kuni nappide teadmisteni metsise kaitsel.