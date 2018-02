Piltuudis: Port Artur kattis fassaadi ajalooliste portreedega

Koostöös muuseumiga, kus homsest on kõigile uudistada näitus, mis keskendub viiele pöördelisele päevale 100 aastat tagasi, on punastest tellistest seinal aknaorvades suuremõõtmelised portreed Konstantin Pätsist, Jüri Vilmsist, Konstantin Konikust, Hugo Kuusnerist, Oskar Kasest, Felix Tannebaumist ja Jaan Järvest.

Port Arturi turundusspetsialist Marki Tõll lisas, et järgmisel nädalal paigaldatakse Port Artur 2 aatriumisse kuulutusetulp, millel on kirjas iseseisvusmanifesti tekst nii, nagu see sajandi eest välja nägi.