Tegus noor andis pärast intervjuud lahkumisavalduse

Kärt Lepik, kelle isal Kalmeril on Pärnus omanimeline hambakliinik, usub, et on aktiivsuse kaasa saanud kodust.

Kärt Lepik otsustas kümme aastat tagasi Pärnust Londonisse kolida, et teatrimaailma avastada. “Usun siiralt, et London on see linn, kus unistused täituvad. Aga ka see linn, kuhu need surema tulevad. Kunagi ei saa mõelda, et jess, nüüd hakkab kõik hästi minema, sest tavaliselt juhtub siis midagi, mis maa peale tagasi toob,” arutles ta.