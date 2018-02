Kangerti tiim on täbaras seisus

Spordipartner kirjutas, et maailma üks paremaid meeskondi pole sponsoritelt sel aastal raha saanud ja ratturid on kaks kuud tasuta tööd teinud.

"Käime võistlustel säästude eest. Olukord on kriitiline," ei püüdnud Astana mänedžer Aleksandr Vinokurov situatsiooni ilustada. "Meeskonnas on 30 ratturit, koos taustajõududega on tiimi suurus 50 inimest: treenerid, massöörid, mehaanikud. Lennupiletite ja majutuse eest tuleb maksta üüratuid summasid. Raha viibimine tähendab seda, et ühel hetkel tuleb tegevus peatada. Ja seda enne hooaja tähtsamaid võidusõite. Olukord liigub lõpetamise suunas ja seda pärast 13 aasta pikkust tegutsemist."