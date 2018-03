Geenidoonorid saavad Pärnus kahes kohas vereproove anda

Milleks geene uurida?

Et haigusi tulemuslikumalt ennetada ja täpsemalt ravida. Ja näiteks 2017. aastaks valmisid kõikidele senistele geenidoonoritele geenikaardid, mis võimaldavad analüüsida genoomis leiduvaid enim eristuvaid geenivariante. Need selgitavad, miks inimestel on eri terviseriskid ja ravimid mõjuvad erinevalt.

Andmed: Geenidoonor.ee