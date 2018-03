Andri Arula: Kes aitab luua ühiskonnas tugevamat turvatunnet?

Postimees vahendas nädala algul lugejaile, et peagi seisab vananev Eesti silmitsi uue probleemiga. Politseinikke hakkab tulevikus nappima sedavõrd, et vajaliku arvu korravalvurite säilitamiseks on tarvis muuta seadust (“Vana­neva Eesti uus probleem: lähiaastatel tuleb politseinikest puudus kätte”, Hanneli Rudi, PM 26.03).