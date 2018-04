Zelinski tiimile: Rohkem eneseusku!

67. minutiks olid Kalevi eest kaks väravat löönud nii Andre Järva kui Takuya Matsunaga. Tabloolt vaatas vastu 0:4 kaotusseis, kuid Vaprad Karud ei lasknud pead norgu ja kui tiksuma hakkasid viimased kümme minutit, põrutasid Karl Anton Sõerde ja Ronaldo Tiismaa kaks väravat tagasi, kuid sellest jäi väheks.

Peatreener Indrek Zelinski, hooaja eel mainisite, et teil tuleb Kalevi, Viljandi ja Kuressaarega tabeli lõpus kõva madistamine. Viimases mängus tundus, et Kalev on justkui gramm tugevam. Või julgete vastu vaielda?

Vaidlen vastu! Kui me vaatame kahte esimest väravat, siis ega nad midagi erilist tegema pidanud. Meie enda individuaalsed vead: mõni poiss jättis mängimise järele lootes, et kaaslane saab hakkama. Nii edu ei saavuta! Peame taga suutma nulli hoida.

Selge see, et kui teisel poolajal rohkem rünnakule panustasime ja kõrgemalt pressima hakkasime, jäi meie selja taha palju ruumi. Teadlik risk ja Kalev kasutas kaks võimalust ära.

Kalevil oli eile platsil vaid üks enda kasvandik, meil vastupidi, vaid üks, kes pole meie kasvandik. Ajame oma asja ja Kaleviga kan­natab mängida küll, poistel peab ­ainult rohkem eneseusku olema.

Kuue mänguga kaks punkti. Suurte vastu on kaks kola­kat tulnud, aga teistega olete võrdselt mänginud.