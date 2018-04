„Traditsiooniliselt on kevadisel ajal metsamehed saed „seisma“ jätnud ja keskendunud uue metsapõlve rajamisele,“ lisas Uuetalu. riigimetsa majandamise keskus (RMK) on raierahu pidanud alates 2002. aastast, edastas RMK. Lageraiet raierahu ajal ei tehta. Erandiks on haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks tehtavad raied kahjustatud metsades ja kuivades puhtmännikutes.