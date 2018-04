Pärnu vabakool tähistas juubelit Endla teatris muusikaliga “Kosmoseriik Eesti”.

“Milline on Eesti 100 aasta pärast? Kas tulevikuinimesed on võimelised mineviku vigadest õppima? Kas meie väärtushinnangud on tulevikus vaimsed või pigem materiaalsed?

Muusikali loomine on ülesanne, mille vabakooli õpetajad ja õpilased igal aastal julgesti ette võtavad. “Leiame, et muusikal on just see kunstivorm, mis annab võimaluse mitmekülgseks koostööks. Tuleb ju ühendada muusika, tants ja näitekunst,” selgitas Kilusk.