Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold täpsustas, et Ligikaudu 50 tuhande eurose kahju näol on tegu novembris ühel õhtul tabatud ebaseadusliku saagi hinnangulise keskkonnakahjuga.

„Prokuratuuril on alust kahtlustada, et ka pärast kinnipidamist ja kahtlustatavana ülekuulamist novembris on kolmik seadusvastast tegevust jätkanud, korraldades ühiselt ja kooskõlastatult ka kalade müümist ja ostmist,“ selgitas prokurör Merry Tiitus.