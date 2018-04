Horoskoop, 27. aprill 2018

Suhted ülemuste ja järelevaatajatega on haprad, kuna inimesed on murelikud ja veidi negatiivsed. Ära küsi millekski luba, vaid hoia madalat profiili.

Võid üksildust tunda, justkui oleks sind teiste seast ära lõigatud, ent see möödub. Pärast pühapäevast täiskuud paraneb meeleolugi.

Varu teiste suhtes kannatust ja ole koostööaldis, kuna kõik on veidi murelikud ja pinges. Asjad paistavad hullemad, kui need tegelikult on.