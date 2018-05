Karuse jaamahoone kui õpetaja

“Kuulutusel ei olnud mainitud, et raudteejaam või midagi sellist. Sai siia vaatama tuldud ja millegipärast tundus, et see ongi­ maja, mida otsin,” seletab 1931. aastal Rapla–Virtsu raudtee 84. kilomeetrile ehitatud kahe­korruselise vaksalihoone omanik. “Tulin­ siia elama ja alles siis hakkasin mõtlema, mida ma teen sellise suure laguneva majaga. Aga hakkasin ühest otsast vaikselt korda tegema, niimoodi on läinud juba 15 aastat.”