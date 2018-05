Kihnu pääsemine kisub suvel õnnemänguks

“Kõik huvilised ei saa soovitud sündmustest osa, kuna nad ei pääse saarele ega tagasi,” tõdeb Kihnu abivallavanem Taivi Vesik. “See, et 50 piletit on vabamüügis, ei tähenda ­seda, et näiteks paarisaja kilomeetri kauguselt tulnud külaline Munalaiu sadamas vabamüügist pileti saab, sest eelisjärjekorras pääsevad laevale kohalikud elanikud.”