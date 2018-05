Reet Sai: Lahendusi tuleb kaaluda kohalikke ähvardamata

Tähelepanelikumad Häädemeeste valla elanikud on kursis, et praegu käib Via Baltica ümberehitus linnast kuni Uuluni. ­Tuleb neljarealine maantee ja vajadust muuta liiklusolukorda ei vaidlusta keegi. Siiski tekkis mul teemasse süvenedes tunne, et toimub küll midagi suurt ja olulist, aga tulemuse eest ei hakka keegi vastutama. See teeb murelikuks.