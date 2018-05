Jakobsoni talus tähistatakse suvistepühi

Alanud aastast pika nimega asutuse SA Eesti Maaelumuusemid C. R. Jakobsoni talumuuseumi juhataja Monika Jõemaa ütles laupäeva õhtul kuuest algavast üritusest rääkides, et tegevust jätkub peamajja, rehetuppa ja veskisse ning avatud on muuseumi kohvik. Kohal on ka Vändra kandi ettevõte OÜ Mahlametsa, mille tooteid saab maitsta rehetoas.