Tartu võrkpallinaiskonna edu tõi Pärnusse kulda

Pärast viimast tiitlit Eesti meistrivõistlustel polnud Ojamets kiidusõnadega kitsi ja toonitas, et selle hooaja naiskond on parim, kellega ta oma treenerikarjääri jooksul töötanud. “Ärgu teised pahandagu, aga vaadates, kuidas need naised on viimase kahe aasta­ jooksul tööd teinud, pean tunnistama, et nii tublisid mängijaid pole mul 33aastase karjääri jooksul veel olnud,” tunnustas peatreener. “Töö, kooli ja laste kõrvalt trenni tegemine on uskumatult raske ja ma võtan mütsi ­maha oma mängijate ees!”