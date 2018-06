Keskerakond: Neljarajaliste teede tarbeks tuleb vajaduse korral laenu võtta

Avalduse ettekande pidas majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni nõunik Peeter Kadarik, kes tõi esile, et Eesti põhimaanteede neljarealiseks ehitamisest on räägitud aastakümneid, kuid see on endiselt tegemata. Keskerakond peab ühtlasi oluliseks, et kõik Eesti parteid avalikustaksid juba sel aastal visiooni Eesti põhimaanteede tuleviku kohta: nii saaksid inimesed järgmise aasta riigikogu valimistel teadliku valiku teha.