Andres Metsoja: Tehniline äpardus, mitte vaikiv ajastu

Pärnu linnavolikogu ­reformierakondlasest liige ja fraktsiooni esimees Jüri Lebedev avaldas Pärnu Postimehes pahameelt, et eelmine volikogu istung toimus Audru osavallas kohalikus ettevõttes ja otseülekannet ega videosalvestist pole seni olnud võimalik näha. Nendest mõnest faktist on Lebedev teinud kaugele ulatuvad järeldused, nagu oleks Pärnus alanud vaikiv ajastu. Üldse valitsevat linnavalitsuses lõputu korralagedus.

Tunnistan, et tehniline äpardus videosalvestuse tootmisel tõesti tekkis. Palun vabandust kõigilt, kes seda salvestust pikisilmi ootavad, ja kinnitan, et kui meie koostööpartner oma töö lõpuks valmis saab, on salvestus igaühele kättesaadav.