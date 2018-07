Rüütlis asendatakse lagunenud kivid

Linnavalitsuse teede peaspetsialist Jaak Kanniste ütles, et lagunenud kivid asendatakse üksikute ruutude kaupa terve Rüütli tänava ulatuses kohtades, kus need on lagunenud. “Võib-olla õnnestub seda teha juulis, võib-olla augustis,” ei julgenud linnaametnik täpset aega öelda. Kive on lõhkunud talvine jääraiumine, uued kivid tuuakse Poolast.