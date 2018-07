Kahel turumüüjal kolmest polnud vajalikke dokumente näidata

Pärnumaa veterinaarkeskuse juhataja Raivo Mogilnõi seletas, et ülevaatus võeti ette, veendumaks, et viljad on pärit kohast, kust müüja väidab. Inspektorid võtsid Pärnus luubi alla hooajakauba ehk herned ja maasikad. Mujal maakondades on kontrollitud teisigi saadusi, näiteks kurki.