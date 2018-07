Sõidujagaja viina ei paku, aga julgemad küsivad ise

“Grupisisene käitumine on muutunud, enam ei reklaami sõidujagajad end nii agressiivselt kui varem. Pigem on kliendid need, kes sõidu kohta küsivad või annavad marsruudi, kuhu soovivad minna ja seejärel teeb n-ö teenuseosutaja pakkumise privaatses vestluses,” selgitas Pärnu Go Takso juht Iti Sipelgas, kes sõidujagajatel hoolega silma peal hoiab.