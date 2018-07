Möödunud ööpäeva jooksul teatati kolmest põlengust

„Sel nädalavahetusel jälgivad nii päästeamet kui politsei- ja piirivalveamet kõrgendatud tähelepanuga inimeste ohutut käitumist nii veekogu ääres kui looduses,” ütles päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi. Tegemist on esimese niisuguse ühisaktsiooniga ja Suurkivi sõnade järgi on tänuväärne, et oma põhitöö kõrvalt jätkub politseinikel jõudu pöörata tähelepanu päästealasele turvalisuselegi. Samuti on politsei- ja piirivalveameti helikopter kõrgendatud valmiduses reageerimaks kohe väiksematele põlengutelegi. Suurkivi kutsus üles vabatahtlikke panustama tavapärasest rohkem oma kogukonna turvalisusesse. „Ainult üheskoos tegutsedes muudame Eestimaa turvalisemaks,” toonitas Suurkivi.