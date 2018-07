PPA: veenduge veele minekul oma turvalisuses enne väljasõitu

Samuti tuleb jälgida, et alusel oleks päästeveste niisama palju kui paadis sõitjaid. Samuti võiksid vestid paadipõhja asemel leida koha sõitjate seljas, sest õnnetuse korral ei pruugi jõuda neid enam selga panna. “Selle konkreetse juhtumi puhul on positiivne, et abivajaja kandis pääste­vesti, mis hoidis teda vee peal,” nentis Akkaja. Ametnik lisas, et alati on olulisim inimelu ja varustusele peaks mõtlema alles teises järjekorras.